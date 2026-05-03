◇阪神大学野球春季リーグ第4節2回戦関西国際大4―1大阪産業大（2026年5月3日ほっともっとフィールド神戸）関西国際大が連勝で勝利ポイントを12とした。1回裏1死二塁で3番・杉山大宙（2年、創志学園）が中越えに先制二塁打を放った。5回には2番・田中武斗（4年、京都共栄）の中越え三塁打、杉山の左越え二塁打で3点を追加した。援護点をもらった先発・寺井恵太（4年、西脇工）は5回まで被安打1。6回に1点を失ったが、7