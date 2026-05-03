【ベルギーリーグ】シャルルロワ 0−2 ゲンク（日本時間5月3日／タッド・デュ・ペイ・ド・シャルルロワ）【映像】鋭い軌道を描く高精度クロスゲンクに所属する日本代表FWの伊東純也がアシスト未遂。右足から放たれた高精度クロスに味方が合わせたものの、GKのファインセーブに阻まれ、ファンたちが落胆している。ゲンクは日本時間5月3日、ベルギーリーグプレーオフ2の第6節でシャルルロワと対戦。伊東は右ウイングとしてスタメ