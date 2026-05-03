「出産後、3日でママ辞めたくなったチャウチャウが大仏すぎて笑える」【動画】母だって眠い…授乳中の尊い寝落ちそんなひと言が添えられた動画がInstagramに投稿され、11万件を超える「いいね」を集めています。登場するのは、チャウチャウの「ブー」ちゃん（1歳・女の子）。3月23日、パートナーのプーくんとの間に、5匹の子犬が誕生しました。早朝5時から正午まで、約7時間にわたる出産を乗り越えたばかりのブーちゃん。初めての