洗車経験者の約7割が悩む。水洗いで落ちない車のガラス水垢汚れの実態調査とは日常的な洗車を行っていても、ガラス部分の汚れが十分に落ちないと感じるケースは少なくありません。とくにフロントやサイドのガラスに付着する白いウロコ状の水垢は、外観だけでなく視界の確保という安全面にも影響を及ぼします。【画像】「ひょえぇぇぇ！」これが「洗車機NGのクルマ」です！ 画像を見る（28枚）ユニオンエタニティ株式会社は、