私はマユミ。子どもたちはもう成人して巣立ったので、夫シュンと2人暮らしをしています。母の入所後も、私は施設にいた介護士のピンク色の髪が気になってモヤモヤしていました。シュンに相談すると、「最近は髪色が自由なところもあるよね」とのんきに言われ、さらに不満が募ります。これから母がずっと住む場所なのだから、常識的な人にお世話をしてほしいと考えた私は、役所に相談して指導してもらうべきかと尋ねました。しかし