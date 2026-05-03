みなさんは今料理を作る側ですか？それとも作られる側ですか？今回の主人公は作られる側。「作ってもらえる環境」に甘え、自分で作ろうとしなかった結果……いろんな反省をすることになった学びのお話です。第14話私のために……【ハルコの気持ち】【編集部コメント】おにぎりもおいしかったかもしれませんが、おにぎりを作る愛情が何よりも嬉しいのですよね。もちろん自分のことを心配してくれていたのもありがたいのですが