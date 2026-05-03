３日午前、新潟市秋葉区でイノシシの目撃がありました。 イノシシが目撃されたのは、新潟市秋葉区程島です。 警察によりますと午前１０時４３分ごろ 秋葉警察署の警察官がパトロール中にイノシシ１頭を目撃しました。 イノシシは体長約１．５メートルで、 その後、イノシシは山のほうに走って逃げたということです。 秋葉警察署は付近住民に注意を呼びかける広報を実施するとともに警戒活動を行