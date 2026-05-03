悪天候の影響で「DEJIMA博」は、正午から「長崎水辺の森公園」と「三角広場」での開催が中止となります。 3日(日)は、DEJIMA博のメイン会場「長崎水辺の森公園」で、ごみ拾いとスポーツを融合したイベント「スポGOMI in NAGASAKI」が開かれました。 21チームが拾ったごみの種類や重さに応じて、獲得したポイントを競います。 スポGOMIアンバサダーを務める 元競泳日本代表の松田 丈志さんも参