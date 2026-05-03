NPB(日本野球機構)は3日の公示を発表。阪神は2人の外野手を入れ替えました。井坪陽生選手は、今季初昇格。ファームでは26試合で打率.345、1本塁打、3打点、4盗塁の成績を残しています。登録抹消となった濱田太貴選手は、現役ドラフトでヤクルトから加入。ここまで8打席で1四球、6三振とまだ安打がありません。