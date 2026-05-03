レバノン南部で2日、イスラエル軍による空爆で少なくとも7人が死亡しました。両国の停戦合意は事実上、形骸化していて、一連の戦闘によるレバノン側の死者は2600人近くにのぼっています。AP通信などによりますと、レバノン南部で2日、イスラエル軍による空爆があり、少なくとも7人が死亡しました。南部では前日の1日から激しい空爆が行われ、中東の衛星テレビ局・アルジャジーラはレバノン当局の情報として、過去24時間に41人が死