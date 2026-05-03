「阪神−巨人」（３日、甲子園球場）阪神の井坪陽生外野手が３日、１軍に今季初昇格。代わって浜田太貴外野手が出場選手登録を抹消された。井坪は２日のファーム・ヤクルト戦（戸田）で今季１号弾を放つなど、２試合連続で３安打と好調。打率・３４５、１本塁打、３打点と結果を残していた。浜田は開幕１軍スタートも、３打数無安打で２軍に降格。４月１９日に再登録されたが、そこからも４打数無安打と移籍後初ヒットを打