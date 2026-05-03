元プロ野球選手でタレントの長嶋一茂が３日放送の日本テレビ系「一茂×かまいたちゲンバ」に出演。かまいたちからのイジりに思わず自虐ネタを話す場面があった。この日はかまいたち・濱家隆一、山内健司の２人と「詰め放題」のゲンバを訪ねた。一茂は「メンチカツはよく食べましたよ、野球終わった後に。夕食まで時間あるんですよ。大体メンチカツ食ってました」とメンチカツにまつわる思い出を切り出した。山内が「お腹め