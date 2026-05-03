歌手の倖田來未さんが、１日、自身のインスタグラムを更新。オフショットを公開しました。 【写真を見る】【 倖田來未 】 「髪色と同じ色のふわっふわのいちごブレッドとネイルと同じ色のキウイ」もぐもぐショットに反響「かわいすぎるんだからーーー！！！！♥」倖田來未さんは「グッドもぐもぐモーニングゴールデンウイークなのに東京雨すんごいんだから」と、投稿。続けて「そんな中変わらぬ食欲の春到来