東京・福生市で、男が高校生を金づちのようなもので殴り逃走した事件で、男の携帯電話の電源が、逃走中、入ったり切れたりしていたとみられることがわかりました。高林輝行容疑者（44）は先月29日、福生市で男子高校生の顔を金づちのようなもので殴って殺害しようとした疑いがもたれています。その後の捜査関係者への取材で、高林容疑者の携帯電話の電源が、逃走中に入ったり切れたりしていたとみられることが新たにわかりました。