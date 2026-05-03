俳優の木村拓哉がエイベックス・ミュージック・クリエイティヴ株式会社内に新たに設立されたプライベートレーベル「Ｃ＆ＣＳＴＡＧＥ」にレーベルを移籍することが３日、分かった。同レーベルは、木村のクリエイティブを軸に、音楽を中心とした新たなエンタテインメントの創出を目的として設立された。木村は今回の移籍を機に、音楽に関わる多面的な活動を展開し、これまで以上に魅力的なコンテンツを発信する。同社は「現在