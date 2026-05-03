ドジャースの救援右腕、ブルスター・グラテロル投手（２７）が３日（日本時間４日）にマイナーリーグで１年半ぶりに実戦登板することが明らかになった。米メディア「ＣＢＳスポーツ」が「土曜日から３Ａオクラホマシティでリハビリ登板を開始する」と報じた。ベネズエラ出身のグラテロルは２０２０年に前田健太投手（３８）らとのトレードでツインズからドジャースに移籍。最速１６５キロ、平均９５マイル（約１５３キロ）を超