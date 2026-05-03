「発達障害」と「グレーゾーン」の違い 近年、よく耳にするようになった「グレーゾーン」という言葉ですが、診断名ではなく、一般的に呼ばれる名称です。グレーゾーンは、発達障害の傾向が見られても診断基準を満たさないため、診断されないことを指す場合が多いといえます。 意外と多い、グレーゾーン グレーゾーンの子どもは、意外と多いといわれていま