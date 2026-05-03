猫と学ぶ遺伝子の基本「母猫と父猫の対立遺伝子をひとつずつ受け継ぐ」 黒キジと黒を両親に持つ場合 A遺伝子は黒キジの毛を、a遺伝子は黒い毛を生やす遺伝子で、a遺伝子よりA遺伝子のほうが毛柄に表れやすいという特徴があります。 そのため、上のイラストのように母猫からA遺伝子、父猫からa遺伝子をひとつずつ受け継いだ場合、生まれた子の遺伝子型はAa型となり、毛色は必ず黒キジになります。 知っ