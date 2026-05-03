易経は「陰」と「陽」という2つの働きで物事を捉える 対立ではなく、傾きを見るための物差し 私たちは物事を判断するとき、つい「正しいか間違いか」「成功か失敗か」といった、はっきりした二択で考えがちです。しかし易経において、世界はそのような白黒で割りきれるものだとは考えられていませんでした。 易経では、世界の変化を「陰」と「陽」という２つの働きで捉えます。これは善と悪、勝ちと負けといった明確な対