恐ろしい睡眠負債！6時間睡眠を2週間続けると3日徹夜したのと同じレベルの注意力に！ 「睡眠不足」が積み重なって「睡眠負債」におちいる 専門家のあいだでは、睡眠不足を「睡眠負債」と表現します。「人間は一定の睡眠時間を必要としており、それより睡眠時間が短ければ、足りないぶんが蓄積する。つまり、眠りの借金が生じる」 これは、監修者が在籍するスタンフォード大学睡眠生体リズム研究所の創設者ウィリアム・