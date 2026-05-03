4週間プログラム 以外に食事で気をつけることは？【スクワット/ダイエットQ&A】 1日の食事量を4回に分けて食べるのが理想的！ 血糖値の急激な変動を避けるには、空腹の時間を長くせず、1日の食事量を4回に分けて食べるのが理想的です。 まずは夕食を控えめに、朝食をしっかり摂って、3度の食事量を平均化します。 それに慣れたら、