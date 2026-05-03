どのくらい注文する？ダイエット中の外食で大事なこととは 足りないくらいが、ちょうどいいのです 食べ足りないことへの不安感が強い人ほど、外食や出前を頼むときに必要以上にたくさん注文してしまいます。そして結局余って、残すことができずに食べ過ぎてしまいます。 しかし、食事はその1度きりではありません。足りなければ後から追加で注文もできますし、食べ終わってすぐは物足りなくても、時間がたてば気にならなくなるこ