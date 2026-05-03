食事抜きはむしろ肥満の原因に！？1日1食よりも1日5食のほうが太らない理由 食事を抜くダイエットはかえって太る？ 寝坊して朝食を抜いたり、ダイエットのために食事の回数を減らしたりする人もいますが、ロカボでは１日３食が基本。１ 日の糖質量１３０ｇを１食で摂ってしまえば、食後高血糖が起こり、効果は激減してしまうからです。健康法の１つとして、数日間食事を抜く「断食」や、回数を減らす「プチ断食」が人気ですが