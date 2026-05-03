【モデルプレス＝2026/05/03】STARTO ENTERTAINMENT所属の木村拓哉が、エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ株式会社内に新設されたプライベートレーベル「C＆C STAGE（シーアンドシーステージ）」へレーベル移籍することがわかった。木村のレギュラー番組 TOKYO FM「Flow」内で発表された。【写真】木村拓哉「大胆」「びっくりした」雰囲気ガラリのヘア◆木村拓哉、エイベックス内レーベルに移籍「C＆C STAGE」は、木村の