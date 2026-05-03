【モデルプレス＝2026/05/03】モデル・女優のKoki,（「o」の上に「‐」が正式表記）が5月2日、自身のInstagramを更新。ゴールドのドレス姿を披露し、話題を呼んでいる。【写真】キムタク娘「見惚れる」と話題のルイ・ヴィトンドレス姿◆Koki，、ゴージャスなドレス姿公開Koki，は「Moments from the Louis Vuitton Mythica」とつづり、モロッコで行われたルイ・ヴィトンのイベントに出席した際のオフショットを複数枚投稿。光沢感