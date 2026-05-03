糖質が肥満を引き起こすメカニズムとは カロリーより気にするべきは糖質 内臓脂肪を効率よく落とすためには、糖質の摂取を控えめにすることが大切です。炭水化物とたんぱく質、脂質をバランスよくとるよう意識しましょう。 ●血糖値を上げない食べ方がポイント内臓脂肪をためない食事に大切なのは「糖質」だと紹介してきました。具体的には、油分が多くカロリー高めの食事は控えめにする必要はありません。一方