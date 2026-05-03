肩甲骨はがしで「見た目年齢」が10歳若くなれる理由 よくある症状をエクササイズで解消 首や肩などの不調を解消する「5つの神エクササイズ」を続けていくと正しい姿勢が身につき、痛みやダルさの症状改善にとどまらず、美容面でも様々な効果が期待できます。 背すじの伸びた正しい姿勢が身につくと、縮んでいた胸の筋肉が伸ばされて、バストアップがはかられます。腹筋も鍛えられるため、ウエストまわりも締まって細くすっき