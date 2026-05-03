明治時代まで日本に腰痛はなかった？心因性腰痛は現代病と言われる理由 心因性腰痛は現代病？ ●椅子だけが腰痛の原因ではない人類と腰痛の歴史は意外にも古く、古代ギリシア時代の腰痛治療の文献が残っているほど。しかし、日本で『腰痛』というキーワードとその問題の認知が進んだのは明治時代以降。昭和に入ってからは多くの人に認知されたため、患者が激増したと考えられています。 また、これは、服装や住