天皇賞(春)の買ってはいけない馬券 【川田騎手】 24、25年は騎乗していないが、川田騎手は［0・0・0・7］と不振。 さらに過去10年という括りを外しても川田騎手はなんと［0・0・0・16］。 名だたるトップジョッキーとは言え、馬券圏内に入ったことがないのだから手を出しづらい。 天皇賞(春)過去10年のデータ 【出典】『中央競馬 重賞競走データBOOK 2026年度