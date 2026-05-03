好き嫌いがある子どもに野菜を食べさせる方法 濃い色の野菜で成長をサポート 「なんで食べなきゃいけないの？」に答える 野菜が苦手な子どもと、野菜を食べさせたい親のバトルは、今も昔も多くの家庭で見られる光景です。どうにかして食べさせようとすると、子どもから「なんで野菜を食べなきゃいけないの？」とにらまれることも・・・・・・。 この「なんで？」にきちんと答えることが、子どもに野菜を食べさせるた