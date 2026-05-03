お金はお金を生む！元金が2倍になる年数の法則とは 「72の法則」と「１００の法則」を知っていると便利！ お金というのは、「利息（金利）」を生みます。銀行は預金者からお金を集め、それを貸出し運用してお金を殖やし、預金者にも利息を支払うことで成り立っています。「商品が商品を生む」ことはないのに、「お金がお金を生む」という不思議な現象なのです。利息は金額や貸出し期間によって異なりますが、仮に年率１％の利