終電や始発の仕事はどう対応している？駅員さんは１６時間勤務！？ 夜中をまたぐ業務は泊まり勤務 朝早くから走り出し、深夜遅くまで走っている電車。駅員は、電車が走っていない時間帯にどうやって職場に向かったり自宅に帰ったりするのでしょうか。その答えは実に簡単。終電後は家に帰らず駅に泊まり、翌朝は引き続きその駅で勤務しています。基本的に駅員の夜中をまたぐ業務は泊まり勤務というわけです。一般的な会社では１