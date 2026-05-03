「美味しい」の前に知るべきこと 野食ファンのバイブル『野草・山菜・きのこ図鑑』。今回はその著者お二人、茸本朗（たけもと・あきら）さんとHS（エイチエス）さんが参加した書籍大ヒット記念イベントから、内容の一部をお届けします。 あまりにも有名な野生のネギ「ノビル」 春の野草採りで大人気の「ノビル」ですが、実は全くの初心者には注意が必要な植物です。ノビルはタマスダレやスイセン、ヒガンバ