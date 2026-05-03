巨人が３日、２選手の入れ替えを行った。堀田賢慎投手が出場選手登録され、又木鉄平投手が登録抹消となった。又木は前日２日の阪神戦に先発して５回９安打２失点だった。堀田は２軍のファーム・リーグで８登板、防御率０・００。ここ数日１軍に合流して試合前練習に参加していた。