◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―巨人（３日・甲子園）阪神・浜田太貴外野手が、出場選手登録を抹消された。代わって、高卒４年目の井坪が今季初昇格した。長打力が持ち味の浜田は昨年１２月の現役ドラフトでヤクルトから移籍。今季はここまで代打で７打数無安打６三振１四球と苦しんでおり、再調整となった。