◆米大リーグカージナルス３―２ドジャース（２日、米ミズーリ州セントルイス＝ブッシュスタジアム）ドジャースは敵地・カージナルス戦で前半に４併殺を食らうなど拙攻が響き、今季ワースト４連敗を喫した。大谷翔平投手（３１）は「１番・ＤＨ」で先発出場したが、快音は響かず、今季ワーストとなる１４打席連続無安打。ロバーツ監督は「ホームでは調子を戻していたが、この２試合は少し追いかけ気味になっている」と、厳しい