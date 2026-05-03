２日、パレードに参加した双子。（墨江＝新華社記者／陳欣波）【新華社墨江5月3日】中国雲南省普洱（ふじ）市墨江ハニ族自治県で1〜5日、第20回墨江北回帰線国際双子祭りが開かれている。20以上の国と地域から双子や三つ子約千組が集まり、多彩な催しで訪れた人々に地域の魅力を伝えている。１日、ハニ族の伝統行事「抹黒臉」に参加した双子。（墨江＝新華社記者／陳欣波）１日、祭りに参加した双子。（墨江＝新華社配信／