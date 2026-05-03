きょう未明、埼玉県東松山市で住宅が全焼する火事があり、1人が死亡しました。消防などによりますと、きょう午前0時15分ごろ、東松山市東平で木造2階建て住宅から火が出て、周辺の住宅4棟に延焼する火事がありました。火はおよそ4時間半後に消し止められましたが、全焼した火元の住宅の焼け跡から1人の遺体が見つかったということです。火事の後、この家に住む70代の男性と連絡が取れていないことから、警察は遺体はこの男性とみて