アメリカのトランプ大統領は、戦闘終結に向けたイランからの新たな提案を「受け入れることは想像できない」と改めて難色を示しました。トランプ大統領は2日、SNSで戦闘終結に向けた協議に関するイランからの新たな提案について「まもなく検討を行う」としたうえで、「イランがまだ十分に代償を払っていない以上、提案を受け入れることはとても想像できない」と主張しました。その提案についてアメリカの「アクシオス」は、「ホルム