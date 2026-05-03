歌手で俳優の木村拓哉が3日、「エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ」内に新設されたプライベートレーベル「C＆CSTAGE」に移籍することを発表した。長年「ビクターエンタテインメント」で活動していた。木村は「応援してくださるクルー（Crew）の皆さんと新しいことに挑戦できないかと考えるなかで、2026年に向けて、皆さんと一緒に楽しめる“場”をつくりたいという想いがありました。その流れのなかでこのたび、新