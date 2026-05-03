放送作家・タレントの野々村友紀子（51）が、3日までに自身のYouTubeチャンネルを更新し、高校2年生の次女・美月さんと初めてシール交換する姿を公開した。【動画】野々村友紀子、高2の次女とシール交換する様子動画では、夫の川谷修士（2丁拳銃）が不在で、野々村が「娘もいるし、シール交換しよかなと思って。作ってんシール帳」と言い、マネージャーを交えてトーク。「高校2年生のJKの娘と初めてシール交換」が始まった。美