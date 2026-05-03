大阪府和泉市で母親と娘を殺害したとして元交際相手の男が逮捕された事件で、娘が周囲に「別れてもらえない」と相談していたことが分かりました。殺人の疑いで逮捕された杉平輝幸容疑者（51）は先月8日、和泉市の集合住宅の一室でこの部屋に住む元交際相手で社会福祉士の村上裕加さん（41）の首を刃物で突き刺すなどして殺害した疑いがもたれています。室内では母親の和子さん（76）も死亡していて2人の死因はいずれも「失血死」で