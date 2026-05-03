お笑いタレント東野幸治（58）が2日深夜放送のフジテレビ「指原千夏」（土曜深夜0・45）に出演。芸人になっていなかったらやりたいことを明かした。「もし芸人になっていなかったとしたら何をしていたかと思いますか？」という質問に対して、東野は「俺は東大卒業したい」と回答。意外な答えにタレントの若槻千夏と指原莉乃が笑う中、「東京大学を卒業したい。東京大学の法学部。スーパーエリートサラリーマンになりたい」と続