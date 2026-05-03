気象庁は先ほど、鹿児島県の奄美地方が「梅雨入りしたとみられる」と発表しました。今年、全国で最も早い梅雨入りの発表で、平年より9日早く、去年より2日早い発表です。現在の鹿児島県奄美市はくもり空が広がり、夜は雨が予想されています。梅雨入りの発表で奄美地方が沖縄地方より早かったのは7年ぶりで、奄美地方の平年の梅雨明けは6月29日ごろです。