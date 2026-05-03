大型連休で各地がにぎわう中、岡山市北区の池田動物園も多くの人が訪れています。 【写真を見る】GWの池田動物園動物たちとふれあう特別イベント開催【岡山】 84種類の動物がいる池田動物園。岡山県の内外から多くの家族連れが訪れています。動物園では、大型連休中の特別イベントとして、世界最小のアヒルやアフリカに生息する亀など触れ合うことができる他餌やりの体験もできます。 （訪れた人）「りんごが大好きなんだなと