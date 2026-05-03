従来のVOCALOIDとは異なる、独自の歌声合成エンジンを採用したシリーズとして2020年に誕生した「初音ミク NT」。2025年にVer.2が公開され、クリプトン・フューチャー・メディアが開発したVer.2用のエンジンによって、より豊かな歌声表現や効率的な制作が可能になった。そんな初音ミク NTでの創作をガイドする書籍『クリプトン・フューチャー・メディア公認 初音ミク NT 徹底攻略ガイドブック』が