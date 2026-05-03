開催：2026.5.3 会場：クアーズ・フィールド 結果：[ロッキーズ] 1 - 9 [ブレーブス] MLBの試合が3日に行われ、クアーズ・フィールドでロッキーズとブレーブスが対戦した。 ロッキーズの先発投手はブレナン・ベルナルディノ、対するブレーブスの先発投手はクリス・セールで試合は開始した。 1回表、2番 ドレーク・ボールドウィン 2球目を打