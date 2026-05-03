DJI Lito X1 株式会社セキドは、ドローン操縦体験イベント「DJI New Pilot Experience」を5月22日（金）に神奈川県横浜市で開催する。参加費は無料だが、事前の申し込みが必要。 最新の空撮用ドローンを実際に操縦できる体験型イベント。今回は、初めての1台として選びやすいという空撮用ドローンの新製品「DJI Lito X1」および「DJI Lito 1」をメインの体験機として用意。DJIの最新ラインアップを実際に