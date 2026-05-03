現地時間５月２日に開催されたベルギーリーグのプレーオフ１の第６節で、日本人８選手を擁する３位のシント＝トロイデン（STVV）が首位のユニオン・サン＝ジロワーズと対戦。大一番に２−１で勝利を収めた。この試合で劇的な決勝ゴールを奪ったのが、MFの伊藤涼太郎だ。90＋２分に追いつかれて迎えた90＋10分、山本理仁が獲得したPKを冷静に決めてみせた。喜びを爆発させた28歳の技巧派はこれが今季10点目。二桁得点を達成し