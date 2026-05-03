第173回の大口投票は、2頭に集中。当日午前の段階でクロワデュノールが単勝1.9倍で1番人気に推され、アドマイヤテラが2番人気3.0倍で、ヘデントールが4.8倍の3番人気と続き、ここまでがオッズ一桁。 ■クロワデュノールの単勝に870万円 クロワデュノールの出走で注目度が上がったこともあってか、前売りから大口投票は盛況。金曜21時35分頃には早速クロワデュノールへ複勝約110万円の投票がある